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chp'den 'yeni akit' gazetesi için suç duyurusu !

CHP'DEN 'YENİ AKİT' GAZETESİ İÇİN SUÇ DUYURUSU !

CHP Küçükçekmece Gençlik Örgütümüz geçtiğimiz günlerde ‘'Cizre Halkı'nın yanındayız'' sloganıyla bir afiş çalışması gerçekleştirdi.

Tarih : 06 Ocak 2016, 14:11
Puan Ver : Chp'den 'yeni Akit' Gazetesi İçin Suç Duyurusu !(7/10)7


CHP Küçükçekmece Gençlik Örgütümüz geçtiğimiz günlerde ‘'Cizre Halkı'nın yanındayız'' sloganıyla bir afiş çalışması gerçekleştirdi. Bugün ülkemizin güneydoğusunda kan gövdeyi götürürken CHP Gençlik Örgütleri de ilerici, yenilikçi, sosyal demokrat dünya görüşüyle ülkemizde yanan bu ateşi söndürebilmek için, memleketimizin her bölgesinde barış olması için mücadele etmektedir.



Bizler Suruç'ta Silopi'de Cizre'de ve ülkemizin birçok şehrinde hiçbir suçu olmayan sivil yurttaşlarımızın çatışmalarda hayatlarını kaybettiklerini biliyoruz. Bölgede halkımızın çok büyük eziyetler çektiğini biliyoruz. Ne yazık ki AKP zihniyeti tek başına iktidarı yakaladığı günden beri Kürt halkını katletmek adına, ülkemizde savaş çıkması adına elinden geleni yapmaktadır. Bizler bu kirli savaşın ortağı olmayı reddediyoruz.



Cumhuriyet Halk Partisi'nin solcu gençleri olarak ‘'Cizre halkının yanındayız'' dediğimiz için AKİT GAZETESİ tarafından hedef gösterildik. Hepinizin bildiği gibi AKİT zihniyeti daha önce de ülkemizin kurucusu büyük önder GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği 10 Kasım için ‘'Zulüm 1938'de son buldu'' ifadelerini kullanmıştı. Bu hastalıklı AKİT zihniyeti bu topraklarda aydınlıktan çağdaşlıktan ve barıştan yana kim varsa onu hedef göstermektedir. 

Bizler bugün halkların kardeşliğini isteyen, memlekette barış isteyen CHP Küçükçekmece Gençlik Örgütümüzü hedef yapan AKİT GAZETESİ hakkında suç duyurusunda bulunduk.



CHP Gençlik Örgütleri var olduğu sürece bu topraklarda eşitlik özgürlük ve barış türküleri söylenecek. Bizler hayatımızın sonuna kadar AKİT zihniyetine karşı mücadele edeceğimizi bütün kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

 

Yaşasın barış, yaşasın halkların kardeşliği, yaşasın tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye!








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