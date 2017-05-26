

CHP'li Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.







DHA'nın haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ve açlık grevi yapan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya yönelik sözlerini eleştiren CHP'li Özel, şöyle konuştu:







"Savcıya mahkemeye gerek olmadan hükmü vermiş cezayı kesiyor sadece ekmeklerini işleri iade isteyen Nuriye ve Semih için terörist diyor bir daha ileriye gidiyor evlerinde yemek yiyorlardı, açlık grevi yapmıyorlardı diyor. 96'da aynı örümcek kafa aklı Şevket Kazan sözleriyle gündemi enfekte ediyordu, 'kantinden yemek stoklamışlar numara yapıyorlar' 20 gün sonra 12 tutuklu açlıktan öldü. 2000'de Tantan bunu söylüyor, hayata dönüş operasyonu yapıyor, 120 kişi hayatını kaybediyor. Süleyman Soyluya şunu diyoruz; genelkurmay başkanını terörist ilan etmiştiniz, idam cezası kalkmasaydı arkadaşlarımızı asmıştınız ama üç sene sonra kumpas varmış dediniz. Gelinen noktada kişiler suçları ispatlanana kadar suçsuz sayılır bunlar terörist ise Semih geçen sene öğrencileriyle fotoğraf çektirmiş, niye oturuyor, haksız KHK ile atılıp buna sessiz kalmayıp Türkiye'nin dünyanın ilgisi buraya dönünce mi terörist oldu böyle iftira olur mu? İçişleri Bakanı yalanını örtmek saraya yaranmak için akıl almaz şeyler söylüyor dürüst değiller, bu kadar yüzsüzlük bu kadar utanmazlık olmaz. Soylu, delikanlılık delikanlılık diyor ya çıkıp söylesene ben, infaz yasanın kişiler kendilerine verilen emeği yemezse önce doktorla uyarırız eğer yemezse zorla yediririz. Açlık greviyle baş edemedim zorla besleyeceğim de, çıkıp bunu söyle. Bir hekimi götürüp zorla besleme olayını girip sonra düzeysiz bir şekilde karşısındakini aşağılayacak şekilde aslında açlık grevi olmadığını söylemek doğru bir şey değil. Şevket Kazan-Saadettin Tantan'ın utanç müzesinde Süleyman Soylu büstünü garanti etti"







kaynak:habertürk