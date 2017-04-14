

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Balıkesir ve ilçelerini kapsayan gezisine Bandırma'dan başlamış Kılıçdaroğlu'nu taşıyan özel uçak Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı pistine inmişti.



Gazetecilerin alınmadığı karşılamayla ilgili fotoğraflar, Bandırma Belediye Başkanı CHP'li Dursun Mirza'nın Facebook sayfasında paylaşılmıştı. Fotoğraflarda, Kılıçdaroğlu'nu hava üssünde, Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer, CHP Milletvekilleri Namık Havutça, Mehmet Tüm ve Ahmet Akın ile Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza karşılaması, Kılıçdaroğlu'nun tören kıtasını selamlaması ve komutanla görüşmesi de yer alıyordu.



Söz konusu karşılamaya hükümete yakın kalemler tepki gösterdi. Konuyla ilgili twitter hesabından açıklamalarda bulunan Star gazetesi yazarı Cem Küçük, karşılama törenini “darbeye hazırlık” olarak yorumladı.



Küçük “Cuntalar resmen 16 Nisan öncesi mesaj veriyor. Bu akşam gerekirse bu millet meydanlara yine iner. Teyakkuz zamanı. Birileri ihtilal çarkını döndürmeye başladı. Bu millet meydanlara iner ve sizin çarkınızı çökertir… Vatansever polislerimiz ve savcılarımız teyakkuza geçin. Hükümete meydan okuyan, CHP'ye selam duran askerler olamaz” dedi.







kaynak:sözcü