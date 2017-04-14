Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

chp'den yandaş kalem için suç duyurusu

CHP'DEN YANDAŞ KALEM İÇİN SUÇ DUYURUSU

CHP, Star yazarı Cem Küçük hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçundan" Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Tarih : 14 Nisan 2017, 13:28
Puan Ver : Chp'den Yandaş Kalem İçin Suç Duyurusu(8/10)9


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün Balıkesir ve ilçelerini kapsayan gezisine Bandırma'dan başlamış Kılıçdaroğlu'nu taşıyan özel uçak Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı pistine inmişti.

Gazetecilerin alınmadığı karşılamayla ilgili fotoğraflar, Bandırma Belediye Başkanı CHP'li Dursun Mirza'nın Facebook sayfasında paylaşılmıştı. Fotoğraflarda, Kılıçdaroğlu'nu hava üssünde, Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer, CHP Milletvekilleri Namık Havutça,  Mehmet Tüm ve Ahmet Akın ile Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza karşılaması, Kılıçdaroğlu'nun tören kıtasını selamlaması ve komutanla görüşmesi de yer alıyordu.



Söz konusu karşılamaya hükümete yakın kalemler tepki gösterdi. Konuyla ilgili twitter hesabından açıklamalarda bulunan Star gazetesi yazarı Cem Küçük, karşılama törenini “darbeye hazırlık” olarak yorumladı.

Küçük “Cuntalar resmen 16 Nisan öncesi mesaj veriyor. Bu akşam gerekirse bu millet meydanlara yine iner. Teyakkuz zamanı. Birileri ihtilal çarkını döndürmeye başladı. Bu millet meydanlara iner ve sizin çarkınızı çökertir… Vatansever polislerimiz ve savcılarımız teyakkuza geçin. Hükümete meydan okuyan, CHP'ye selam duran askerler olamaz” dedi.



 



kaynak:sözcü








Etiketler: Chp  Den  Yandaş  Kalem  İçin  Suç  Duyurusu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER