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chp'den terör olaylarına araştırma istemi

CHP'DEN TERÖR OLAYLARINA ARAŞTIRMA İSTEMİ

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, terör saldırılarının engellenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi

Tarih : 02 Ocak 2017, 16:48
Puan Ver : Chp'den Terör Olaylarına Araştırma İstemi(5/10)7


CHP, terör saldırılarının incelenmesi ve saldırılarda ihmali bulunanların tespit edilerek bir daha benzer olayların yaşanmaması için gereken önlemlerin alınması amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.



CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, 7 Haziran seçimlerinden bu yana meydana gelen terör saldırıları nedeniyle 423 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı anımsatıldı.



Türkiye'nin Irak ve Suriye politikalarının etkileri nedeniyle terör saldırılarının bu yıl da gündemi belirlemeye devam edeceği yönünde güvenlik uzmanlarınca görüşler belirtildiğine yer verilen gerekçede, şöyle denildi:



"Alınan bütün önlemlere rağmen İstanbul'un göbeği olarak nitelendirilebilecek bölgede hain terör saldırısı engellenememiştir. Terör saldırıları ve patlamalarda güvenlik zafiyetlerinin araştırılarak, faillerin ortaya çıkarılması, yaşanan bu saldırılarda sorumluluğu ve ihmali bulunanların tespit edilerek bir daha buna benzer elim olayların yaşanmaması için gereken önlemlerin alınması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz."



 



kaynak:habertürk








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