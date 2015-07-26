





CHP Suruç Heyeti, “TBMM'de bir araştırma komisyonu kurularak IŞİD faaliyetlerinin tespit edilmesi ve Türkiye sınırları içinde IŞİD yapılanmasının tamamen yok edilmesi için kapsamlı bir iç güvenlik stratejisi oluşturulmalı ve IŞİD'in Türkiye mevzuatı bakımından da terör örgütleri listesine eklenmeli” önerisi yaptı.







31 kişinin ölümüne neden olan bombalı saldırının ardından Suruç'a giden CHP Heyeti'nin raporundaki diğer öneriler özetle şöyle:







IŞİD'LE MÜCADELEDE İNİSİYATİF ALMALI







“Hükümet IŞİD'le etkin mücadele edileceği yönünde irade beyan etmeli ve kamuoyuna bu tavrını açıklamalıdır. Türkiye'den IŞİD'e katılımın önlenmesi için istihbarat ve güvenlik ayaklarını içeren yeni bir yaklaşım benimsenmelidir. Suriye sınırındaki kontrolsüz durum, acilen sona erdirilmeli ve sınır güvenliği sağlanmalıdır. Türkiye'den Suriye'ye yapılan silah sevkiyatı durdurulmalıdır. Türkiye'nin Suriye politikası yeniden ele alınmalı, sınır güvenliği ve bölgesel barışı ön plana çıkaran yeni bir yaklaşımın benimsenmelidir. Uluslararası toplumun IŞİD'le daha etkin mücadele etmesi için Türkiye inisiyatif almalı, girişimlerde bulunmalıdır.







KOMİSYONA İNCELEME YETKİSİ







IŞİD eylemlerine katılan birçok kişinin aranan, izlenen, kişiler olduğu göz önünde bulundurulduğunda, çok vahim ihmallerin olduğu şüphesi ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle özellikle ‘Önleyici Dinlemeler' hakkında tüm ülkeyi kapsayan etkin bir soruşturma yapılmalı, eylemlere katılan IŞİD mensupları hakkında elde edilen bilgilerin gereğinin yapılıp yapılmadığı araştırılmalıdır. İstihbarat birimleri arasında kopukluk olup olmadığı TBMM Tarafından araştırılmalı. TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonuna kendiliğinden inceleme yapma yetkisi tanınmalıdır. Suç iddialarının birden fazla Cumhuriyet Savcılığının yetki alanına girdiği gözetilerek, birleştirilebilir nitelikteki soruşturmalar birleştirilerek tek elden hızlı ve etkin bir soruşturma yapılmalıdır”