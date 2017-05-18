CHP'DEN SURİYE ÖNERİSİ: ESAD...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Türkiye'nin bir yol bulup muhaliflerle Esad'ı barıştırması gerekir" dedi
Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Suriye'deki iç savaşın 7. yılına girdiğini anımsatan Yılmaz, Astana'da çatışmasızlık anlaşmasına ilişkin 4 Mayıs'ta metin imzalandığının ve 5 Mayıs'ta yürürlüğe girdiğinin açıklandığını anlattı.
kaynak:habertürk
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