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chp'den suriye önerisi: esad...

CHP'DEN SURİYE ÖNERİSİ: ESAD...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Türkiye'nin bir yol bulup muhaliflerle Esad'ı barıştırması gerekir" dedi

Tarih : 18 Mayıs 2017, 13:28
Puan Ver : Chp'den Suriye Önerisi: Esad...(7/10)8


Öztürk Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki gelişmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Suriye'deki iç savaşın 7. yılına girdiğini anımsatan Yılmaz, Astana'da çatışmasızlık anlaşmasına ilişkin 4 Mayıs'ta metin imzalandığının ve 5 Mayıs'ta yürürlüğe girdiğinin açıklandığını anlattı.



 



kaynak:habertürk








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