CHP'DEN SOSYAL MEDYADAKİ 'EVET' KAMPANYASINA TEPKİ
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, bazı sporcuların sosyal medya üzerinden başlattığı referandumda "evet" kampanyasına ilişkin, "Ekmeğini taştan çıkarmak zorunda kalan milyonlar var Türkiye'de, onlar kendi yarınları için 'hayır' diyecekler ama belli ki kendi kazandığı milyonlar ancak sarayın vesayetine bağlı olanlar, Türkiye'yi yok etmek pahasına 'evet' demeyi göze almışlar." dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Böke, MYK toplantısı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunarak, sorularını yanıtladı.
kaynak:habertürk
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