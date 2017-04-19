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CHP'DEN SON DAKİKA REFERANDUM ÇIKIŞI


CHP'DEN SON DAKİKA REFERANDUM ÇIKIŞI
Tarih : 19 Nisan 2017, 16:30
Puan Ver : Chp'den Son Dakika Referandum Çıkışı(10/10)10


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, MYK toplantısının ardından yaptığı toplantıda özetle şöyle konuştu:  "Referandumdan 'Evet' sonucu çıkmamış ve bir anaysa değişkliği gerçekleşmemiştir. 16 Nisan'da yapılan referandum yok hükmündedir. Bu açıkça mühürsüz bir seçim olmuştur. Referandumda her aşamasında her türlü hile ve sahtekarlığa başvurulmuştur. Halkın oyları ile elde edilemeyen sonuç, YSK'nın açtığı yollarla ve bu yolda örgütlenen bir diz hile ile elde edilmeye çalışılmıştır. Bu referandum şaibeli, tartışmalı bile değildir. Bu referandum açıkça hukuka aykırıdır. Gayri meşrudur ve geçersizdir. Her türlü baskıya rağmen sandığa gitmiş olan milyonlar, hiçbir hile yapmadan, vicdanları ile oy kullanmış olan milyonlar, hile ile oldu bitdiye getirilerek onların kullandığı bu değerli oylar çalınmıştır.



'BU REFERANDUMUN SONUCUNU TANIMIYORUZ'



'Çalınmış olan milletin iradesidir. İrademiz gasp edilmiştir. Hileyle, alel acele yapılan balkon konuşmalarıyla algı operasyonu yönetilmektedir. İlan edilen bu referandumun sonucunu tanımıyoruz tanımayacağız da...



 



kaynak:hürriyet








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