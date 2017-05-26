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chp'den reşat petek'e 'gülen bağışı' tepkisi: belge sahtedir

CHP'DEN REŞAT PETEK'E 'GÜLEN BAĞIŞI' TEPKİSİ: BELGE SAHTEDİR

Erdoğdu, Komisyon Başkanı Petek'in raporun açıklanması sırasında gazetecilere gösterdiği CHP'ye ait bağış makbuzunun sahte olduğunu savundu

Tarih : 26 Mayıs 2017, 17:26
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 CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, "Reşat Petek'in, 'Fethullah Gülen CHP'ye bağış yaptı' diye basına gösterdiği belge sahtedir. Belge internet satış sitelerinde koleksiyoncular tarafından satılan boş makbuzların temin edilerek sonradan üzerinin doldurulması suretiyle üretilmiştir." dedi.



Erdoğdu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Meclis Araştırma Komisyonunun taslak raporuna ilişkin değerlendirmede bulundu.



Ayrıntılı değerlendirmeyi raporu inceledikten sonra 29 Mayıs Pazartesi günü düzenleyecekleri basın toplantısında yapacaklarını bildiren Erdoğdu, Komisyon Başkanı Petek'in raporun açıklanması sırasında gazetecilere gösterdiği CHP'ye ait bağış makbuzunun sahte olduğunu savundu.



 



kaynak:habertürk








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