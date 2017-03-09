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CHP'DEN REKLAM ARASI HAYIR!


CHP'DEN REKLAM ARASI HAYIR!
Tarih : 09 Mart 2017, 13:26
Puan Ver : Chp'den Reklam Arası Hayır!(9/10)10


 CHP, halk oylamasına yönelik sosyal medya kampanyasını, televizyonların en çok izlendiği "prime time" saatlerindeki reklam aralarında yoğunlaştıracak.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, yaptığı açıklamada, parti olarak sosyal medya kullanımına önem verdiklerini ve halk oylaması sürecinde de etkin şekilde kullanacaklarını söyledi.



Partinin diline uygun şekilde, kendi resmi kanalları üzerinden bir kampanya hedeflediklerini aktaran Aksünger, kendileri dışında bütün duyarlı kesimler tarafından da sosyal medya üzerinde yoğun bir "hayır" kampanyası yürütüldüğünü anlattı.



Kullanılan dilin önemine vurgu yapan Aksünger, çatışma ve kamplaşmadan uzak duracaklarını vurguladı.



 



kaynak:habertürk








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