

CHP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 45 dakika süreyle CHP genel merkezine veri aktaramamasının sebeplerini de araştırdıklarını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger, "Yüzde 37'ye yakın itiraz ettiğimiz sandık var, şekil bakımından da itiraz edeceğimiz nokta var. İtiraz edilen sandık



sayısı yüzde 60'ı bulur" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, 18.00 sıralarında referandum sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.







Erdal Aksünger, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, halk oylaması sonucunda kendini devlet zannedenlerin değil, halkın kazanacağını savundu.







Anadolu Ajansı'nın (AA) yayımladığı seçim sonuçlarına tepki gösteren Aksünger, “Açılmayan sandıkların sonuçları veriliyor. AA manipülasyon yapıyor” dedi.







Ana akım medyada yer alan verileri "yüz karası" olarak nitelendiren Aksünger, açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığını, toplumun moralini kırma amacını taşıdığını söyledi.







YSK'nın hatalar yaptığını ifade eden Aksünger, şöyle konuştu:







"Sonunda yenilecekler, halk kazanacak, 'Hayır' çıkacak. Sandıklarından kimse ayrılmasın. Sandıkların hepsi değerli. Sandıklar taşınırken de arkadaşlarımız mutlaka güvenlik kuvvetlerinin yanında olacaklar, bu yasal hakkımız. Kimse engelleyemez. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı genelgelerin hepsi boştur, buna YSK izin vermemiştir. Toplumu, sandık başlarından, okul önlerinden uzaklaştıramazlar. Bu tamamen yıldırma politikasıdır, manipülasyondur. Bütün vatandaşın o sandıkları izleme hakkı vardır. Bizim yetkililerimiz de, sandık başındaki görevli arkadaşlarımız da sandıklar taşınırken, mutlaka yanında olacaklar, ilçe seçim kurulunda da yanında oturacaklar tek tek beraber girecekler. Biz de burada gireceğiz, sonucu göreceğiz. Biz kazanacağız, 'Hayır' kazanacak, halk kazanacak."























kaynak:ntv