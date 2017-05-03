

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP), 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının sonuçlarını analiz ederek, bir rapor hazırladı. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, 16 Nisan'da gerçekleşen anayasa değişikliği halk oylamasının kesin olmayan sandık, sandık alanı, mahalle, ilçe, il, yurt dışı ve genel sonuçları üzerinden veri analizi yaptı.







Raporda, tüm il ve ilçelerin referanduma katılımı, geçersiz oy oranı, hayır ve evet oy oranları, 1 Kasım'da AK Parti'nin aldığı oy oranı, yine aynı seçimde AK Parti ve MHP'nin toplam aldığı oy oranlarına yer verildi.







kaynak:habertürk