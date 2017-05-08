

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun değil, tüm parti tabanının, CHP'nin, basın önünde tartışılmasını istemediğini belirterek, "Önemli olan bütün arkadaşlarımızın bu süreçte medya önünde CHP'yi tartıştırmamalarıdır." dedi.







Gök, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül'ün vefatından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, Gül'e başsağlığı, babasına Allah'tan rahmet diledi.







kaynak:habertürk