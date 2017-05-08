CHP'DEN PARTİ İÇİ TARTIŞMALAR İÇİN AÇIKLAMA
CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, son günlerdeki parti içi tartışmaları değerlendirdi
CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun değil, tüm parti tabanının, CHP'nin, basın önünde tartışılmasını istemediğini belirterek, "Önemli olan bütün arkadaşlarımızın bu süreçte medya önünde CHP'yi tartıştırmamalarıdır." dedi.
Gök, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül'ün vefatından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, Gül'e başsağlığı, babasına Allah'tan rahmet diledi.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar