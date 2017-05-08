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chp'den parti içi tartışmalar için açıklama

CHP'DEN PARTİ İÇİ TARTIŞMALAR İÇİN AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, son günlerdeki parti içi tartışmaları değerlendirdi

Tarih : 08 Mayıs 2017, 14:36
Puan Ver : Chp'den Parti İçi Tartışmalar İçin Açıklama(5/10)4


 CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, sadece CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun değil, tüm parti tabanının, CHP'nin, basın önünde tartışılmasını istemediğini belirterek, "Önemli olan bütün arkadaşlarımızın bu süreçte medya önünde CHP'yi tartıştırmamalarıdır." dedi.



Gök, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül'ün vefatından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, Gül'e başsağlığı, babasına Allah'tan rahmet diledi.



 



kaynak:habertürk








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