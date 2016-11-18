

CHP, “tek adam rejimi” olarak tanımladığı başkanlık sistemine karşı toplumun farklı katmanlarını harekete geçirmek için bir dizi eylem kararı aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Bu mücadele sadece CHP'nin değil. Türkiye'nin bekası ve geleceği için herkes çaba göstermeli” talimatı doğrultusunda, önce sivil toplum kuruluşlarıyla bölgesel toplantılar yapılacak, ardından il ve bölge bazında “gönüllüler ordusu” kurulacak.







Kılıçdaroğlu başkanlığında dün gerçekleşen MYK toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Milliyet'in aldığı bilgilere göre toplantıda, henüz kamuoyuyla paylaşılmamış olsa da hükümet sistemini değiştireceği anlaşılan Anayasa değişikliği taslağına yönelik konu ele alındı. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın silahlı saldırının ardından ilk kez katıldığı MYK toplantısında Kılıçdaroğlu'nun, “Bu ortamda bir anayasa tartışmak aslında doğru değil çünkü bir tartışma ortamı ne yazık ki yok. Medya organları tamamen teslim alınmış durumda. Bu mücadele sadece CHP'nin değil. Türkiye'nin bekası ve geleceği için herkes çaba göstermeli, herkesi çaba göstermeye davet etmeliyiz” dediği öğrenildi. .







kaynak:milliyet