O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

chp'den mücahit avcı açıklaması

CHP'DEN MÜCAHİT AVCI AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, terör propagandası gerekçesiyle göz altına alınan Mücahit Avcı'nın CHP ile kurumsal bir ilişkisinin bulunmadığını açıkladı.

Tarih : 12 Aralık 2016, 16:26
Puan Ver : Chp'den Mücahit Avcı Açıklaması(5/10)7


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, terör propagandası gerekçesiyle göz altına alınan Mücahit Avcı'nın CHP ile kurumsal bir ilişkisinin bulunmadığını açıkladı.



CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Beşiktaş'taki terör saldırıları sonrasında sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamalar nedeniyle bugün gözaltına alınan Mücahit Avcı'nın CHP ile kurumsal bir ilişkisi yoktur. Adı geçen şahsın 2014 Yerel Seçimleri'nde bazı belediye başkan adaylarına şahsi sosyal medya danışmanlığı görevinde bulunduğu belirlenmiştir. İnternet medyasına "CHP'nin sosyal medya danışmanı" şeklinde yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Chp  Den  Mücahit  Avcı  Açıklaması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER