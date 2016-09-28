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chp'den istifa etti, ak parti'ye geçti

CHP'DEN İSTİFA ETTİ, AK PARTİ'YE GEÇTİ

Aydın Köşk CHP eski ilçe başkanı Muharrem Deniz, partisinden istifa ederek AK Parti üyesi oldu.

Tarih : 28 Eylül 2016, 15:00
Puan Ver : Chp'den İstifa Etti, Ak Parti'ye Geçti(0/10)


Aydın Köşk CHP eski ilçe başkanı Muharrem Deniz, partisinden istifa ederek AK Parti üyesi oldu.



Bir dönem CHP'de ilçe başkanlığı ve 2014 yerel seçimlerinde Köşk belediye başkan aday adayı olan iş adamı Muharrem Deniz, partisinden istifa etti.



AK Parti İlçe Teşkilatında parti kayıt formunu imzalayan Deniz, 2009 yılından bu yana CHP'de aktif siyaset yaptığını belirterek, CHP'deki başarısızlığın kendisini yorduğunu dile getirdi.



Deniz, "Biz öncelikle, Türküz, demokratız, milliyetçiyiz, vatanımızı seviyoruz. Partiler sadece bir vesiledir. Ama bu yarışın içinde ideolojik olarak tutumumuz budur. Bir maratona bin kişi katılıyor. Gücü yeten tamamlıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi 14 yıldır hükumetiyle ve icraatıyla iş başında. Biz de bu zincirin halkası olmaya karar verdik. Kısmet olursa bundan sonra burada siyaset yapacağım. Görev verilirse yerine getireceğim. Görev verilmezse de ülkemiz adına yararlı olabileceğimiz bir yerde bu partide devam ederiz." ifadesini kullandı.



Partisinde kendisine verilen her görevi layıkıyla yerine getirdiğini savunan Deniz, "CHP'nin bu kafa yapısıyla büyümeyeceğini daha çok küçülerek kısır döngü içinde yoluna devam edeceğini gördüm. Bu süreç de beni yordu." dedi.








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