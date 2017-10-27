CHP'DEN İSTİFA EDİP İYİ PARTİ'YE GEÇEN AYTUN ÇIRAY, MERAL AKŞENER'İN SAĞ KOLU OLDU
Genel Başkanlığını Meral Akşener'in yaptığı İYİ Parti'nin bugün basına kapalı yapılan toplantısında Başkanlık Divanı görev dağılımı belli oldu.
SAĞ KOLU AYTUN ÇINAR OLDU
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından belirlenen başkanlık divanı üyelerinin görev dağılımı yapıldı. Buna göre, Aytun Çıray Genel Sekreter olurken, Koray Aydın ise teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi.İŞTE DİĞER GÖREV DAĞILIMLARI
Ahmet Ersagun Yücel sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ayfer Yılmaz uluslar arası işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Dursun Müsavat Dervişoğlu ise mahalli idarelerden sorumlu Genel Başkan yardımcısı oldu. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına, Hayrettin Nuhoğlu Genel Muhasipliğe, Mustafa Erdem hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına, Şenol Bal parlamento ve siyasi ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına, Şule Ünlü Doğan, eğitim, kültür ve sanat politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına, Ümit Özdağ medya ve propagandadan sorumlu genel başkan yardımcılığına ve Vedat Taylan Yıldız da iletişim ve teknolojiden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.
Kaynak: haberinburada
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