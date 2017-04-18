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CHP'DEN İPTAL HAMLESİ!


CHP'DEN İPTAL HAMLESİ!
Tarih : 18 Nisan 2017, 14:52
Puan Ver : Chp'den İptal Hamlesi!(7/10)9


CHP, referandumu tartışmalı hale getirmekle eleştirilen Yüksek Seçim Kurulu'nun kapısını çaldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger YSK'ya gelerek yetkililerle görüştü ve resmen başvurusunu yaptı. CHP ve Vatan Partisi'nin çağrısıyla YSK'ya akın eden vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren ellerinde dilekçelerle kuyruk oluşturdu.



YSK'nın mühürsüz oyları geçerli saymasının yasaya aykırı olduğunu savunan CHP, referandumun iptali için harekete geçti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ile görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Erdal Aksünger, “İlk beklentimiz Yüksek Seçim Kurulu'ndan, gerçekten ya bu hilelerin hepsinin bertaraf edilmesi ya gerekenlerin ortaya koyulması ve referandumu iptal etmesi” dedi.



 



kaynak:sözcü










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