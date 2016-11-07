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CHP'DEN HDP'YE DESTEK


CHP'DEN HDP'YE DESTEK
Tarih : 07 Kasım 2016, 11:41
Puan Ver : Chp'den Hdp'ye Destek(9/10)7


CHP Parti Meclisi (PM) bildirisi yayınlandı. Bildiride, "Cumhuriyet gazetesine yönelik dava sona erdirilmeli, basına, okullara, üniversitelere yönelik her türlü baskıya son verilmeli" denildi. HDP'li 9 milletvekilinin tutuklanması için de, "Milletvekillerinin tutuklanması anayasaya aykırıdır" denildi.



15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi ve ardında yaşananlar ile Cumhuriyet gazetesine yönelik soruşturma ve HDP'li milletvekillerine yönelik tutuklama kararları 6,5 saatlik toplantıda görüşüldü. Toplantının ardından da CHP PM bildirisi bugün yayınlandı.



CUMHURİYET SORUŞTURMASI: SONA ERDİRİLMELİ



Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi bildirgesinde, "FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla yargılanan bir savcı tarafından başlatılan Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik hukuksuz ve akıl dışı dava bir an önce sona ermelidir. Bu dava, hükümetin yönlendirmesi ve desteğiyle açılan siyasi bir davadır" ifadeleri yer aldı.



HDP'DEKİ TUTUKLAMALAR



PM bildirisinde HDP'ye yönelik tutuklamalar da eleştirildi. Bildiride, "AKP, bugün de Meclis'teki milletvekillerini tutuklatarak teröre hizmet etmektedir. Hukuki süreçler tamamlanıp hüküm kesinleşmeden milletvekillerinin tutuklanması anayasaya ve Anayasa Mahkemesi'nin içtihatlarına aykırıdır. Bu hukuk dışı uygulamaya son verilmelidir" denildi.








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