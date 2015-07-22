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CHP'DEN HDP'NİN ÇAĞRISINA İKİ KERE OLUMSUZ YANIT


CHP'DEN HDP'NİN ÇAĞRISINA İKİ KERE OLUMSUZ YANIT
Tarih : 22 Temmuz 2015, 12:09
Puan Ver : Chp'den Hdp'nin Çağrısına İki Kere Olumsuz Yanıt(5/10)7


HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Meclis olağanüstü toplanmalı" çağrısı sonrasında gözlerin çevrildiği Meclis Başkanlığı ve CHP 'den olumsuz yanıt geldi. HDP, her şeye rağmen bu girişimde bulunacağını ve barıştan yana olan, ülkenin gidişatı konusunda kaygı duyan vekillerden destek beklediğini açıkladı.



HDP adına girişimde bulunan HDP Grup Başkanvekilleri, CHP Grup Başkanvekilleri, AKP Grup Başkanvekilleri ve Meclis Başkanı ile görüştü.



Meclis Başkanı İsmet Yılmaz, kişisel inisiyatif kullanmaktan çekinerek, böyle bir girişim için siyasi partilerin karar vermesini istedi. CHP Grup Başkanvekilleri ise parti olarak böyle bir girişimin içinde yer almayacaklarını bildirdiler.



HDP'li yetkililer, bu tutumun CHP'nin genel söylemleriyle çeliştiğini, CHP'nin toplumsal barıştan yana tavır takınması gerektiğini belirterek, bir kez daha talebin görüşülmesini istedi. Bunun üzerine ikinci kez yapılan değerlendirmede de CHP, HDP'ye olumsuz yanıt verdi.



Meclis Başkanı olağanüstü toplantı çağrısı yapmıyorsa, Meclis'in toplanması için milletvekili sayısının 5'te bir çoğunluğu olan 110 vekilin imzası gerekiyor. HDP'nin sayısı yetmediği için dışarıdan 30 vekilin HDP'ye destek vermesi gerekiyor.








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