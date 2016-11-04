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chp'den hdp operasyonuna ilk tepki

CHP'DEN HDP OPERASYONUNA İLK TEPKİ

CHP'den HDP'ye yapılan operasyona ilk tepki Sezgin Tanrıkulu ile Ali Şeker'den geldi.

Tarih : 04 Kasım 2016, 16:47
Puan Ver : Chp'den Hdp Operasyonuna İlk Tepki(7/10)7


CHP'li Ali Şeker, Türkiye'ye bir darbe daha vurulduğunu ifade ederken Sezgin Tanrıkulu da "Yapılan sadece darbe değil aynı zamanda ülkeyi bölme harekâtıdır! TBMM bir kez daha bombalanmıştır" dedi.



Sezgin Tanrıkulu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: CHP İstanbul Milletvekili, Sezgin Tanrıkulu'da Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bu gece yapılan sadece darbe değil aynı zamanda ülkeyi bölme harekatıdır! TBMM

bir kez daha bombalanmıştır."



'KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL'



CHP'li Ali Şeker, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "15 Temmuz'da nasıl bir darbe vurulmak istendiyse, tekrar bir darbe daha vuruldu. Demokratik siyasetin kanallarının açılması gerekirken bu, Türkiye'nin şiddet sarmalına sürüklenmesi için yapılan bir provokasyondur. Milli irade dediklerinden sadece kendilerine verilen oyları anlayan, sadece kendisinin seçilmiş olduğunu düşünen AKP, diğer seçmenlerin oylarının kendileri düşüncülerine göre bir öneminin olmadığını gösteriyor. 6 milyon oy almış bir partiyi parlamento dışına sürüklemek adına bir çalışma içerisine girmiş durumdalar. Demokrasi adına bunu kabul etmek mümkün değil. Daha önce milletvekillerinin parlamentoda gözaltına alındığı süreçleri Türkiye yaşadı. Ve Türk demokrasisine bunlar bir ayıp olarak, bir leke olarak işlendi. Tekrar bu süreçleri yaşamak Türk demokrasisi açısından bir gerileme. Bunu kabul etmek mümkün değil. Sadece kendine demokrat bir anlayış Türkiye'nin geleceğini olumsuz etkileyecektir."








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