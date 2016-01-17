

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü kurultay konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a “diktatör bozuntusu” diyerek hitap etmesi, “namusu ve şerefi” hatırlatması, hükümet yanlısı medyada büyük tepki uyandırdı.







CHP de, Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu yaptığı açıklama ile, sayfalarında CHP kurultayına yer vermek yerine, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştiren “havuz medyasına” yanıt verdi.