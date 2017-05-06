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chp'den gül'ün açıklamalarına ilk tepki

CHP'DEN GÜL'ÜN AÇIKLAMALARINA İLK TEPKİ

CHP'li Özel, "Gül ve Erdoğan'ın birbirine mesaj vermek için Deniz Baykal'ın açıklamalarını kullanmalarına şaşırdık" açıklamasında bulundu

Tarih : 06 Mayıs 2017, 09:58
Puan Ver : Chp'den Gül'ün Açıklamalarına İlk Tepki(6/10)7


 CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı kast ederek, yaptığı açıklamaya ilişkin "Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'ın birbirlerine mesaj vermek, konuşmak, eleştirmek, had bildirmek için Sayın Deniz Baykal'ın açıklamalarını kullanıyor olmalarına gerçekten şaşırmamak elde değil. Bunu yüz yüze konuşun Abdullah Bey. Neden Deniz Baykal'a ihtiyaç duyuyorsunuz? Bu sizin partinizin iç meselesi" dedi.



CHP Grup Başkanvekili Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Abdullah Gül'ün Deniz Baykal'ı kast ederek, yaptığı açıklamayı değerlendiren Özel, şöyle konuştu:



"Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan'ın birbirlerine mesaj vermek, konuşmak, eleştirmek, had bildirmek için Sayın Deniz Baykal'ın açıklamalarını kullanıyor olmalarına gerçekten şaşırmamak elde değil. Bu AKP'nin kendi iç meselesidir. Sayın Abdullah Gül'e iç mesele konusunda yaptığı hatırlatmayı bu boyutuyla iade etmek gerekir. Hükümete, 'evet'e destek vermek vermemek, bir takım çelişkiler bir yana, bunu yüz yüze konuşun Abdullah Bey. Neden Deniz Baykal'a ihtiyaç duyuyorsunuz? Gidin konuşun. Bu sizin partinizin iç meselesi. Şaşırdık bunları duyduğumuza. Bundan sonraki süreçte Erdoğan ve Gül'ün birbirlerine bir telefon mesafesinde olup bir çay içebilecek hukuklarının kalmış olduğunu ümit etmek isteriz. İkisi de birbirlerini takip eden ve tarafsızlık yemini etmiş cumhurbaşkanlarıdır"



 



kaynak:habertürk








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