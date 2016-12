Avcılar Havuzlu Meydanı'nda olayın gerçekleştiği saat 03.00'da toplanan, aralarında Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da bulunduğu yaklaşık 50 kişi "Saat 03.00 bizde sokaktayız. Her yerde, her saatte, her koşulda insanlık suçlarına karşıyız" yazılı pankart açtı. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu guruptakiler ellerinde "Sokakları terk etmiyoruz", "Tecavüz insanlık suçudur", "Saat:3, İnsanlık:0" yazılı dövizler taşıdılar.



"Eşit koşullarda yaşamak istiyoruz"Burada bir açıklama CHP Avcılar İlçe Başkanı Erhan Bozan yaşanan olayın insanlığı zedelediğini belirterek, "Saat 03.00. 2 gün önce tam bu saatlerde, İstanbul'un lüks sayılabilecek bir semtimde, bir kadınımıza bir saldırıda bulunuldu. Bu halkımızı derinden üzdü. Ancak bu saldırıya gösterilen tepkiler bizi daha da üzdü. 'Saat 03.00'te senin orada ne işin vardı?' sorusunu soranlar toplumumuzu derinden üzmüştür. Asıl sorunda belki budur. Kadınımıza sokakları, hayatı dar eden, zindan eden bu anlayıştır" dedi.



"Biz bu geriye gidişi, bu kötüye gidişi asla kabul etmiyoruz"



Tecavüz olayına tepki gösteren Bozan, "Atatürk'ün uzun yıllar önce adeta bahşettiği bir hak olan kadın-erkek eşitliğini yaşamış, buna gönülden inanmış, uygar Türk ulusunun vatandaşları olarak böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz. Türkiye'de kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla eşit koşullarda yaşamak istiyoruz. Bu eşitliği bozmak isteyecek, kadınımızı ikinci sınıf vatandaş durumuna düşürecek, haklarını kısıtlayacak hiçbir uygulamayı kabul etmiyoruz. Biz bu geriye gidişi, bu kötüye gidişi asla kabul etmiyoruz. Halkımıza, ulusumuza bunu yakıştıramıyoruz' şeklinde konuştu.