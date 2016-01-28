O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

chp'den gece saat 3'te tecavüz protestosu

CHP'DEN GECE SAAT 3'TE TECAVÜZ PROTESTOSU

CHP Avcılar İlçe Örgütü üyeleri, 19 yaşındaki bir genç kızın geçtiğimiz Cumartesi gecesi saat 03.00'te Kadıköy Bostancı'da tecavüze uğraması olayını protesto etti.

Tarih : 28 Ocak 2016, 09:21
Puan Ver : Chp'den Gece Saat 3'te Tecavüz Protestosu(5/10)2


Avcılar Havuzlu Meydanı'nda olayın gerçekleştiği saat 03.00'da toplanan, aralarında Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da bulunduğu yaklaşık 50 kişi "Saat 03.00 bizde sokaktayız. Her yerde, her saatte, her koşulda insanlık suçlarına karşıyız" yazılı pankart açtı. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu guruptakiler ellerinde "Sokakları terk etmiyoruz", "Tecavüz insanlık suçudur", "Saat:3, İnsanlık:0" yazılı dövizler taşıdılar. 



"Eşit koşullarda yaşamak istiyoruz"Burada bir açıklama CHP Avcılar İlçe Başkanı Erhan Bozan yaşanan olayın insanlığı zedelediğini belirterek, "Saat 03.00. 2 gün önce tam bu saatlerde, İstanbul'un lüks sayılabilecek bir semtimde, bir kadınımıza bir saldırıda bulunuldu. Bu halkımızı derinden üzdü. Ancak bu saldırıya gösterilen tepkiler bizi daha da üzdü. 'Saat 03.00'te senin orada ne işin vardı?' sorusunu soranlar toplumumuzu derinden üzmüştür. Asıl sorunda belki budur. Kadınımıza sokakları, hayatı dar eden, zindan eden bu anlayıştır" dedi.  



"Biz bu geriye gidişi, bu kötüye gidişi asla kabul etmiyoruz"



Tecavüz olayına tepki gösteren Bozan, "Atatürk'ün uzun yıllar önce adeta bahşettiği bir hak olan kadın-erkek eşitliğini yaşamış, buna gönülden inanmış, uygar Türk ulusunun vatandaşları olarak böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz. Türkiye'de kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, yaşlısıyla eşit koşullarda yaşamak istiyoruz. Bu eşitliği bozmak isteyecek, kadınımızı ikinci sınıf vatandaş durumuna düşürecek, haklarını kısıtlayacak hiçbir uygulamayı kabul etmiyoruz. Biz bu geriye gidişi, bu kötüye gidişi asla kabul etmiyoruz. Halkımıza, ulusumuza bunu yakıştıramıyoruz' şeklinde konuştu.








Etiketler: Chp  Den  Gece  Saat  3  Te  Tecavüz  Protestosu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER