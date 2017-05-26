Tmsf'ye Devredilen Şirket Sayısı Bine Dayandı
Oruç Tutmanın Faydaları Nelerdir?
İlk Teravih Ve Ardından İlk Sahur Bugün
Tunceli'de 1 Pkk'lı Öldürüldü
13 İlde Flaş Fetö Operasyonu
Hindistan Cevizi Tüketin Yaza Enerjik Girin!
Yapı Kredi'den Çok Önemli Uyarı
Şırnak'ta Pkk'ya Karşı Operasyonlar Sürüyor
Maliye'den Google'a Ağır Ceza
Chp'den Yargıtay'a Ak Parti Kongresi İtirazı
Chp'den Fikri Sağlar Kararı
Tusaş'tan 292 Milyon Dolarlık İmza
Bülent Ersoy Çığlık Çığlığa Hastaneye Kaldırıldı
Transferde Sürpriz İsim: Vlad Chiriches!
Dicle'de Çatışma: 2 Asker Yaralandı
Sezen Aksu Ve Tarkan'dan Düet: Ceylan
Beşiktaş Caner Erkin İçin Inter'le Anlaştı
Mısır'da Kiliseye Silahlı Baskın!
İran'dan Trump'ı Kızdıracak Açıklama: '3. Yeraltı Füze Fabrikası'
İzmir'de Terör Operasyonu

chp'den fikri sağlar kararı

CHP'DEN FİKRİ SAĞLAR KARARI

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Fikri Sağlar hakkındaki kararı verdi

Tarih : 26 Mayıs 2017, 13:52
Puan Ver : Chp'den Fikri Sağlar Kararı(7/10)9


CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Fikri Sağlar'a kınama cezası verdi. Karar oy birliği ile alındı.



CHP'den kararla ilgili olarak şu açıklama yapıldı;



Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisinin 07.05.2017 tarih ve 2017/3 sayılı kararı ile, Tüzüğün 70/A-a,b,d maddesi uyarınca Kesin Çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine karar verilen D.Fikri SAĞLAR'la ilgili olarak; Yüksek Disiplin Kurulunca 26.05.2017 tarihli toplantıda yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, D.Fikri SAĞLAR'ın Tüzüğün 70/C-a,b,c maddesi uyarınca Kınama Cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile ve kesin olarak karar verilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine sunulur.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Chp  Den  Fikri  Sağlar  Kararı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER