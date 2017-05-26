

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Fikri Sağlar'a kınama cezası verdi. Karar oy birliği ile alındı.



CHP'den kararla ilgili olarak şu açıklama yapıldı;



Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisinin 07.05.2017 tarih ve 2017/3 sayılı kararı ile, Tüzüğün 70/A-a,b,d maddesi uyarınca Kesin Çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevkine karar verilen D.Fikri SAĞLAR'la ilgili olarak; Yüksek Disiplin Kurulunca 26.05.2017 tarihli toplantıda yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, D.Fikri SAĞLAR'ın Tüzüğün 70/C-a,b,c maddesi uyarınca Kınama Cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile ve kesin olarak karar verilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine sunulur.







kaynak:habertürk