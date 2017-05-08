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chp'den fikri sağlar kararı!

CHP'DEN FİKRİ SAĞLAR KARARI!

CHP Parti Meclisi, Mersin Milletvekili Sağlar'ın tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkini görüşmek üzere Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı

Tarih : 08 Mayıs 2017, 09:37
Puan Ver : Chp'den Fikri Sağlar Kararı!(9/10)9


 CHP Parti Meclisi (PM), Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ı "tedbirli olarak kesin ihraç" istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etti.



Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde bir araya gelen PM üyeleri, Fikri Sağlar'ın durumunu görüştü.



Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Mersin Milletvekili Sağlar söz alarak hakkındaki iddialara yanıt verdi.



Sağlar, bir gazetede manşet yapılan sözlerin kendisine ait olmadığını, "Tek adam" değerlendirmesi yapmadığını belirtti.



Yaklaşık 7 süren toplantıda, Fikri Sağlar'ın durumuna ilişkin kapalı oylama yapıldı. Sağlar, 38 "Evet", 19 "Hayır" oyuyla, "Tedbirli olarak kesin ihraç" istemiyle YDK'ya sevk edildi.



 



kaynak:habertürk








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