

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yerel yönetimlerde temizlik yapılması için erken yerel seçimlere ihtiyaç duyulduğunu açıklayarak, "Şimdi bir erken seçim tartışması var. CHP, her türlü erken seçime hazırdır. İster yarın ister öbür gün ister 15 gün sonra. İki takvim var yerel seçim için. Bir 2017 Kasım düşünülüyor ikincisi 2018 Mart. Buna eyvallah hiçbir sorun yok. CHP buna hazır" dedi.







Edirne'ye gelen CHP İstanbul Milletvekikili Gürsel Tekin, partisinin Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. CHP Edirne İl Başkanlığı'nda gündeme ilişkin görüşlerini açıklayan İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 15 Temmuz süreci sonrası erken seçim tartışmalarının gündeme geldiğine dikkat çekerek, CHP olarak türlü seçime hazır olduklarını söyledi.