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chp'den enis berberoğlu kararı için açıklama

CHP'DEN ENİS BERBEROĞLU KARARI İÇİN AÇIKLAMA

CHP’den Enis Berberoğlu kararı için ilk açıklama, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay tarafından yapıldı.

Tarih : 14 Haziran 2017, 17:08
Puan Ver : Chp'den Enis Berberoğlu Kararı İçin Açıklama(6/10)7


 CHP'den Enis Berberoğlu kararı için ilk açıklama, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay tarafından yapıldı. Altay, CHP'nin bu karara her platformda direneceğini belirtirken, karar için "Bu karar muhalefete gözdağı kararıdır" ifadelerini kullandı.



CHP MİLLETVEKİLLERİ GENEL KURULU TERK ETTİ



CHP Meclis Grubu, Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından toplandı, toplantının ardından CHP'li vekiller TBMM Genel Kurulu'na indi, burada Özgür Özel açıklamalarda bulundu. CHP'nin mücadele edeceğini belirten Özel'in açıklamalarının adından CHP'li vekiller genel kurulu terk etti.



Altay'ın açıklamasından satır başları;



"Bu karar muhalefete gözdağı kararıdır. Bu bütün topluma da bir gözdağıdır. CHP'ye yönelik bir devlet zorbalığıdır. En açık faşist diktatörlüklerde yapılabilecek bir uygulama ile karşı karşıyayız. Gerek CHP, gerek diktatör karşıtları bu güzel ülkenin diktatörün çiftliği olmasına izin vermeyeceklerdir."



 



kaynak:habertürk










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