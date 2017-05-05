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chp'den 'cumhurbaşkanlığı kurultayı' çıkışı

CHP'DEN 'CUMHURBAŞKANLIĞI KURULTAYI' ÇIKIŞI

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Meclis'te basın toplantısında seçimli olağanüstü kurultay çağrısında bulundu.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 11:49
Puan Ver : Chp'den 'cumhurbaşkanlığı Kurultayı' Çıkışı(8/10)8


CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Meclis'te basın toplantısında seçimli olağanüstü kurultay çağrısında bulundu. CHP'li 14 milletvekilleri ile birlikte kürsüye çıkan İnce, olağanüstü kurultay çağrısında bulunarak bunu 'Cumhurbaşkanlığı kurultayı' olarak adlandırdı.Televizyondan aday öğrenme döneminin kapandığını belirten İnce, imza toplamak için henüz erken olduğunu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay kararı almasını istediklerini belirtti.

 

İnce'nin açıklamaları şu şekilde;

 

"Derhal seçimli olağanüstü ve tüzüklü kurultay yapılmalı. Kurultayın adı 'Cumhurbaşkanlığı kurultayı'dır.  Televizyondan aday öğrenme dönemi kapanmıştır. Buna izin veremeyiz.  Cumhuriyet'i, çocukları düşünmek zorundayız. Yeni sistemde Cumhurbaşkanını Yüce Divan'a göndermek için 400 vekil gerekiyor diye Cumhurbaşkanını eleştirirken, CHP'nin kurultayı için de bunları dersek insanları inandıramayız. Delegelerden korkmamalıyız. Bu delegeler geçmişteki kurultayımızda sayın Genel Başkan'a 1000'e yakın oy vermiştir. Kim seçilirse seçilsin onun etrafında kenetlenmek zorundayız. Kimseyi kapının önüne koymaya hakkımız yoktur."



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Chp  Den    Cumhurbaşkanlığı  Kurultayı    Çıkışı    haber

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