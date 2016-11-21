CHP'DEN CİNSEL İSTİSMAR DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
CHP Grup Başkanvekili Levent Gök: AKP, cinsel istismar önergesini geri çekmezse, düzenlemeyi şekil yönünden acil olarak Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız
Kamuoyunda büyük tepki çeken cinsel istismar düzenlemesiyle ilgil CHP, yeni bir karar aldı. Düzenlemeyi hazırlayan AK Parti'nin teklifi geri çekmemesi halinde CHP düzenlemeyi şekil yönünde acil olarak Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıkladı.
Gece yarısı AK Parti tarafından Meclis Genel Kurulu'na getirilen teklif, CHP, MHP ve HDP'li vekillerin sert tepkisini çekmişti. Ünlü ünsüz bir çok ismin de sosyal medyada düzenlemeye isyan etmesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım parti yetkililerine talimat vererek düzenlemenin muhalefet partileriyle görüşülmesini istemişti.
kaynak:posta
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar