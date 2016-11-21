

Kamuoyunda büyük tepki çeken cinsel istismar düzenlemesiyle ilgil CHP, yeni bir karar aldı. Düzenlemeyi hazırlayan AK Parti'nin teklifi geri çekmemesi halinde CHP düzenlemeyi şekil yönünde acil olarak Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıkladı.







Gece yarısı AK Parti tarafından Meclis Genel Kurulu'na getirilen teklif, CHP, MHP ve HDP'li vekillerin sert tepkisini çekmişti. Ünlü ünsüz bir çok ismin de sosyal medyada düzenlemeye isyan etmesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım parti yetkililerine talimat vererek düzenlemenin muhalefet partileriyle görüşülmesini istemişti.







kaynak:posta