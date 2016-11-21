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chp'den cinsel istismar düzenlemesiyle ilgili açıklama

CHP'DEN CİNSEL İSTİSMAR DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök: AKP, cinsel istismar önergesini geri çekmezse, düzenlemeyi şekil yönünden acil olarak Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız

Tarih : 21 Kasım 2016, 15:03
Puan Ver : Chp'den Cinsel İstismar Düzenlemesiyle İlgili Açıklama(8/10)7


Kamuoyunda büyük tepki çeken cinsel istismar düzenlemesiyle ilgil CHP, yeni bir karar aldı. Düzenlemeyi hazırlayan AK Parti'nin teklifi geri çekmemesi halinde CHP düzenlemeyi şekil yönünde acil olarak Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıkladı.



Gece yarısı AK Parti tarafından Meclis Genel Kurulu'na getirilen teklif, CHP, MHP ve HDP'li vekillerin sert tepkisini çekmişti. Ünlü ünsüz bir çok ismin de sosyal medyada düzenlemeye isyan etmesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım parti yetkililerine talimat vererek düzenlemenin muhalefet partileriyle görüşülmesini istemişti.



 



kaynak:posta








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