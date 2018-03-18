CHP'DEN CAMİ AÇILIMI! LOKMA VE HOŞAF DAĞITTILAR
CHP Kayseri İl teşkilatı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü nedeniyle cami çıkışı vatandaşlara hoşaf ve lokma dağıttı.
CHP Kayseri İl teşkilatı 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü nedeniyle cami çıkışı vatandaşlara hoşaf ve lokma dağıttı.
ŞEHİTLER ANISINA LOKMA DAĞITTILAR
CHP Kayseri il ve ilçe teşkilatları Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü nedeniyle Hunat Camisi'nin avlusunda bir araya geldi. CHP'liler burada öğle namazı sonrasında vatandaşlara, Çanakkale'de askerlerin menüsü olan hoşaf ve bunun yanında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehitlerin anısına lokma dağıttı.
"ÇANAKKALE ŞEHİDİYLE DİMDİK DURACAĞIZ!"
CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103'ücü yılı olduğunu belirterek, "103 yıl önce bugün Türk Milleti, birlik olmanın, beraber olmanın verdiği güçle neleri başarabileceğini tüm ülkelere gösterdi. Bugün Türklüğe, İstiklal Marşımıza, Atatürk'e dil uzatanlar, bilsinler ki biz yine Çanakkale ruhuyla aynı şekilde dimdik karşılarında duracağız. Şehitlerimizin ruhlar şad olsun" dedi.
Kaynak: haberinburada
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