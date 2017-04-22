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chp'den bozdağ'a yanıt

CHP'DEN BOZDAĞ'A YANIT

CHP'li Gök, Adalet Bakanı Bozdağ'ın "Anayasa Mahkemesi ve Danıştay'ın 'Ret' kararı dışında karar verme seçeneği yoktur" sözlerini "tehdit" olarak değerlendirdi

Tarih : 22 Nisan 2017, 16:13
Puan Ver : Chp'den Bozdağ'a Yanıt(6/10)7


 CHP Grup Başkanveli Levent Gök, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamalarına yanıt verdi.



Gök, düzenlediği basın toplantısında, "Adalet Bakanı tweet atıyor, 'CHP'nin başvuruları yersizdir, Anayasa Mahkemesi'ne, Danıştay'a başka yerlere başvuramaz' diyor. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Adalet Bakanı meşru hak aramayı ne zamandan beri uygunsuz görüyor? Adalet Bakanı hakimlere talimat veriyor. 'CHP başvuruda bulunamaz' demenin arkasında hakimlere bir tehdit vardır, 'Bakın, sakın ha yanlış yapmayın' diyen bir anlayış vardır. Adalet Bakanı anayasal bir suç işlemiştir" diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








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