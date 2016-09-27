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chp'den aym'ye ohal khk'sı başvurusu

CHP'DEN AYM'YE OHAL KHK'SI BAŞVURUSU

Anamuhalefet partisi CHP, 669 sayılı OHAL KHK'sının bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Söz konusu KHK'da "kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması ve GATA'nın Sağlık Bakanlığı'na devredilmesi gibi" maddeler yer alıyor.

Tarih : 27 Eylül 2016, 17:02
Puan Ver : Chp'den Aym'ye Ohal Khk'sı Başvurusu(0/10)


669 sayılı KHK ile 1389 asker TSK'dan ihraç edilmiş, kuvvet komutanlıkları ise Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmıştı. Aynı KHK'da GATA da Sağlık Bakanlığı'na devredilmişti.



KILIÇDAROĞLU ÖNCE MEKTUP YAZMIŞTI



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da “TSK'yı yeniden yapılandıran Kanun Hükmünde Kararname” olarak isimlendirilen 669 sayılı KHK'yı  “Anayasa'ya aykırı olduğu” iddiasıyla eleştirmiş ve bunu bizzat Başbakan Binali Yıldırım'a da yazdığı mektupla sunmuştu. Kılıçdaroğlu mektubunda, “temel kurumların yeniden yapılandırılmasında ortak akıl ve parlamento iradesinin” gerekliliği mesajı vererek, özellikle TSK'nın yeniden yapılandırılmasına ilişkin 669 sayılı Kanun Hükmünde kararname konusunda uyarmıştı. CHP Lderi mektubunda, “Görüldüğü kadarıyla 669 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetleri gibi çok önemli bir kurum olağanüstü hal süresini de aşacak şekilde yeniden düzenlenmektedir. Bu yapılandırmanın titiz bir çalışma, ortak akıl ve kanun yoluyla yapılmasının yaşamsal öneme sahip olduğu çok açıktır sözkonusu KHK hem hukuk açısından, hem de mevcut Anayasa açısından sorunlu” ifadelerine yer vermişti








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