CHP'DEN AYM'YE KHK İTİRAZI
CHP, Bakanlar Kurulu tarafından Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan 2. Kanun Hükmünde Kararname'nin kimi hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
CHP, Bakanlar Kurulu tarafından Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan 2. Kanun Hükmünde Kararname'nin kimi hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.
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