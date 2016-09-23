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chp'den aym'ye khk itirazı

CHP'DEN AYM'YE KHK İTİRAZI

CHP, Bakanlar Kurulu tarafından Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan 2. Kanun Hükmünde Kararname'nin kimi hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Tarih : 23 Eylül 2016, 13:46
Puan Ver : Chp'den Aym'ye Khk İtirazı(0/10)


CHP, Bakanlar Kurulu tarafından Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan 2. Kanun Hükmünde Kararname'nin kimi hükümlerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.








Etiketler: Chp  Den  Aym  Ye  Khk  İtirazı    haber

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