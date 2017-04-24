

CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, kamuoyu araştırma şirketleri için kanun teklifi sundu. Teklif, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da değişiklik öngörüyor.







TEKLİF ŞİRKETLERE CEZA GETİRİYOR







Teklif, seçimden önceki 10 günlük sürede, basın ve yayın araçlarıyla, kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir partinin veya adayın lehinde, aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapan ve herhangi bir surette dağıtılması yasağına uymayan şirketlere ceza getiriyor.







kaynak:habertürk