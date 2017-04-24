CHP'DEN ANKET ŞİRKETLERİ İÇİN KANUN TEKLİFİ
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "kamuoyu araştırma şirketlerinin kamuoyunu yanıltmasını" önlemek amacıyla kanun teklifi verdi
CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu, kamuoyu araştırma şirketleri için kanun teklifi sundu. Teklif, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da değişiklik öngörüyor.
TEKLİF ŞİRKETLERE CEZA GETİRİYOR
Teklif, seçimden önceki 10 günlük sürede, basın ve yayın araçlarıyla, kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir partinin veya adayın lehinde, aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapan ve herhangi bir surette dağıtılması yasağına uymayan şirketlere ceza getiriyor.
kaynak:habertürk
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