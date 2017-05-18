

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Amerika ziyaretinden geriye bir emoji ile tarif edilebilecek bir Amerika'ya gidiş geliş kalmıştır. Amerika'da, Türkiye'nin itibarı bir kere daha yerle yeksan edilmiştir. Bizce sonuçları bakımından Türkiye lehine hiçbir kazanımın elde edilmediği bir ziyarettir." dedi.







CHP Grup Yönetim Toplantı Salonu'nda basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenleyen Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine değinerek, "Atılan taş, ürkütülen kurbağaya değmemiştir. Bu ziyaret için noktalama işaretiyle yapılacak bir değerlendirme yoktur. Olsa olsa sosyal medyada kullanılan emojilerle bu ziyarete değişik anlam ve değerlendirmeler yüklenebilir. Herkesin emojisi de kendine olur." ifadesini kullandı.







Ziyaret sırasında, Türkiye'nin Washington Büyükelçinin heyetlerarası görüşmede yer almamasının, diplomatik teamüllere aykırı ve yanlış bir iş olduğunu dile getiren Altay, Cumhurbaşkanlığı korumalarının, ABD'deki güvenlik güçleriyle ve vatandaşlarla bir çatışma ortamına girmelerinin de Türkiye'nin itibarı anlamında çok olumlu bir not sayılamayacağını söyledi.







kaynak:habertürk