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chp'den 7 maddelik referandum stratejisi

CHP'DEN 7 MADDELİK REFERANDUM STRATEJİSİ

CHP anayasa referandumu için geri sayımın başladığı bu günlerde yeni strateji belirledi. CHP kampanyayı tek başına yürütme kararı aldı.

Tarih : 12 Şubat 2017, 13:15
Puan Ver : Chp'den 7 Maddelik Referandum Stratejisi(7/10)5


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; milletvekilleri, parti meclisi (PM) ve yüksek disiplin kurulu (YDK) üyeleriyle toplandı.



55 kişinin söz aldığı 7 saatlik toplantıda, referandumda izlenecek stratejiye ilişkin görüşler dile getirildi.



"BİRLİKTE KAMPANYA YÜRÜTÜRSEK KAYBEDERİZ"



CHP örgütlerinin "hayır" için çalışmalarına tek başına devam edeceğini söyleyen CHP Lideri, "Biz hiç kimseyle birlikte ortak kampanya yapmayacağız. Birlikte kampanya yürütürsek kaybederiz" dedi.



Habertürk'ün haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili şunları söyledi:



"Mahallelerde açılacak çalışma ofislerinin adına, “Seçim ofisi” yerine “Demokrasi ofisi” diyeceğiz. Sakın CHP adı altında kampanya ofisleri kurmayın. Mümkünse “Hayır evi” adını verin. “Hayır” diyen her siyasi görüş ve parti kendi kampanyasını, kendi dünya görüşüne uygun yürütecek. Biz hiç kimseyle birlikte ortak kampanya yapmayacağız. Birlikte kampanya yürütürsek kaybederiz."



 



kaynak:internethaber








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