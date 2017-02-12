CHP'DEN 7 MADDELİK REFERANDUM STRATEJİSİ
CHP anayasa referandumu için geri sayımın başladığı bu günlerde yeni strateji belirledi. CHP kampanyayı tek başına yürütme kararı aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; milletvekilleri, parti meclisi (PM) ve yüksek disiplin kurulu (YDK) üyeleriyle toplandı.
55 kişinin söz aldığı 7 saatlik toplantıda, referandumda izlenecek stratejiye ilişkin görüşler dile getirildi.
"BİRLİKTE KAMPANYA YÜRÜTÜRSEK KAYBEDERİZ"
CHP örgütlerinin "hayır" için çalışmalarına tek başına devam edeceğini söyleyen CHP Lideri, "Biz hiç kimseyle birlikte ortak kampanya yapmayacağız. Birlikte kampanya yürütürsek kaybederiz" dedi.
Habertürk'ün haberine göre, Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilgili şunları söyledi:
"Mahallelerde açılacak çalışma ofislerinin adına, “Seçim ofisi” yerine “Demokrasi ofisi” diyeceğiz. Sakın CHP adı altında kampanya ofisleri kurmayın. Mümkünse “Hayır evi” adını verin. “Hayır” diyen her siyasi görüş ve parti kendi kampanyasını, kendi dünya görüşüne uygun yürütecek. Biz hiç kimseyle birlikte ortak kampanya yapmayacağız. Birlikte kampanya yürütürsek kaybederiz."
kaynak:internethaber
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar