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chp'den '3 günlük ulusal yas' teklifi

CHP'DEN '3 GÜNLÜK ULUSAL YAS' TEKLİFİ

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şırnak'ta 13 askerin şehit olmasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan edilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi

Tarih : 01 Haziran 2017, 15:02
Puan Ver : Chp'den '3 Günlük Ulusal Yas' Teklifi(10/10)10


 CHP'li Mahmut tanal, Şırnak'ın Kato Dağı'ında PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan operasyonu sürdüren askerlerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu Tümgeneral Aydoğan Aydın ile 12 askerin şehit olmasının ardından ulusal yas ilan edilmesini içeren Meclis'e kanun teklifi verdi.



 



kaynak:habertürk








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