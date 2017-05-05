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chp'den 10 ysk üyesi hakkında suç duyurusu

CHP'DEN 10 YSK ÜYESİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Şikayet dilekçesinde, YSK'nın, yorum yetki ve sınırlarını aşarak, yetkisi bulunmayan bir konuda sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulası ve zarflarının geçerli sayılmasına yönelik ilke kararı aldığı savunuldu

Tarih : 05 Mayıs 2017, 14:31
Puan Ver : Chp'den 10 Ysk Üyesi Hakkında Suç Duyurusu(7/10)7


 CHP, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 10 üyesi hakkında 16 Nisan halk oylamasında, seçimin işleyişine ilişkin aldıkları karar nedeniyle soruşturma başlatılmasını talep ederek, suç duyurusunda bulundu.



Partiden yapılan açıklamada, partinin 10 YSK üyesi hakkında soruşturma başlatılmasını talep ettiği belirtildi.



Açıklamada şikayet dilekçelerinin, YSK'nın Yargıtay'dan seçilen üyeleri için Yargıtay'a, Danıştay'dan seçilen üyeleri için ise Danıştay'a verildiği kaydedildi.



Halk oylamasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulalarının geçerli sayılması kararlaştırılmış, CHP'nin halk oylamasının iptali talebiyle yaptığı başvuru YSK tarafından oy çokluğuyla reddedilmişti.



 



kaynak:habertürk








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