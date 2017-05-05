CHP'DEN 10 YSK ÜYESİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Şikayet dilekçesinde, YSK'nın, yorum yetki ve sınırlarını aşarak, yetkisi bulunmayan bir konuda sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulası ve zarflarının geçerli sayılmasına yönelik ilke kararı aldığı savunuldu
CHP, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 10 üyesi hakkında 16 Nisan halk oylamasında, seçimin işleyişine ilişkin aldıkları karar nedeniyle soruşturma başlatılmasını talep ederek, suç duyurusunda bulundu.
Partiden yapılan açıklamada, partinin 10 YSK üyesi hakkında soruşturma başlatılmasını talep ettiği belirtildi.
Açıklamada şikayet dilekçelerinin, YSK'nın Yargıtay'dan seçilen üyeleri için Yargıtay'a, Danıştay'dan seçilen üyeleri için ise Danıştay'a verildiği kaydedildi.
Halk oylamasında sandık kurulu mührü bulunmayan oy pusulalarının geçerli sayılması kararlaştırılmış, CHP'nin halk oylamasının iptali talebiyle yaptığı başvuru YSK tarafından oy çokluğuyla reddedilmişti.
kaynak:habertürk
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