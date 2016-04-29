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CHP'DEN 1 MAYIS ÇAĞRISI


CHP'DEN 1 MAYIS ÇAĞRISI
Tarih : 29 Nisan 2016, 16:51
Puan Ver : Chp'den 1 Mayıs Çağrısı(9/10)11


CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, CHP'nin İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Parti Örgütü'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün imzalarıyla gönderilen yazı, şöyle:



"Tüm dünyada işçilerin emekçilerin ve tüm çalışanların yıllar boyu sürdükleri mücadelenin bir sembolü olan 1 Mayıs İşçi Bayramı'na katılım göstermek partimizin tarihsel ve toplumsal görevidir. İşçilerin ve emekçilerin kazanılmış haklarına yönelik ciddi saldırıların olduğu bu süreçte 1 Mayıs kutlamalarının önemi artmıştır.

Bu bilinçle, sendikal ve legal örgütlenmelerin etkin kutlamalarına partimizin il ve ilçe örgütlerinin yoğun katılım göstererek destek vermesi, kutlamaların güven ve huzur ortamında geçmesi adına, parti örgütlerimiz olarak birlik ve bütünlüğü destekleyici tutum sergilemeye önem verilerek İşçi Bayramının adına yakışır şekilde kutlanmasına katkı sağlanması hususunda gereğini rica ederiz"








Etiketler: Chp  Den  1  Mayıs  Çağrısı    haber

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