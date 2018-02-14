CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 9-10 Mart'ta tüzük kurultayı yapmak için çağrı yaptı. CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçilmişti. Parti içi muhalefetten tüzük değişikliği için açıklamalar gelmişti.

BAZI VEKİLLER TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ HAZIRLAMIŞTI

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, İstanbul milletvekilleri İlhan Cihaner ve Ali Şeker, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, partilerinin hafta sonu yapılacak 36. Olağan Kurultayı'na sunmak üzere iç tüzük değişikliği teklifi hazırlamıştı.

PARTİ MECLİSİ ÜYE SAYISI 60'TAN 80'E ÇIKABİLİR

Teklifle, 60 kişiden oluşan parti meclisi üye sayısının 80'e çıkarılması, il başkanlarının parti meclisi toplantılarına katılabilmesi, partinin her kademesinde seçimlerin çarşaf listeyle yapılması ve blok liste uygulamasının kaldırılması öngörülüyordu.

Kaynak: haberinburada