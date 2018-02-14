CHP'DE YENİ KURULTAYIN TARİHİ BELLİ OLDU
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 9-10 Mart'ta tüzük kurultayı yapmak için çağrı yaptı. CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçilmişti. Parti içi muhalefetten tüzük değişikliği için açıklamalar gelmişti.
BAZI VEKİLLER TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ HAZIRLAMIŞTI
CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, İstanbul milletvekilleri İlhan Cihaner ve Ali Şeker, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, partilerinin hafta sonu yapılacak 36. Olağan Kurultayı'na sunmak üzere iç tüzük değişikliği teklifi hazırlamıştı.
PARTİ MECLİSİ ÜYE SAYISI 60'TAN 80'E ÇIKABİLİR
Teklifle, 60 kişiden oluşan parti meclisi üye sayısının 80'e çıkarılması, il başkanlarının parti meclisi toplantılarına katılabilmesi, partinin her kademesinde seçimlerin çarşaf listeyle yapılması ve blok liste uygulamasının kaldırılması öngörülüyordu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar