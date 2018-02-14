Suriye'de Görevli Mehmetçik'e Eşinden Sürpriz
İlker Başbuğ'a Bir Tepki De Bbp Lideri Destici'den
Yunan Bakan'dan Alçakça Sözler: En İyi Türk Ölü Türk'tür
Öldürülen Terörist Şehidimizin Katili Çıktı
Ankara Ziyareti Öncesi Abd'den Kritik Türkiye Mesajı!
Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Demirel'in Damadının Müebbet Hapsi İstendi
Türkiye'de Çok Tehlikeli Olan Hitler'in Gizli Silahı Ele Geçirildi!
Türkiye, Irak'ın Yeniden İmarı İçin 5 Milyar Dolar Kredi Verecek
'teog Geri Döndü' Tartışmalarına Bakan Noktayı Koydu!
Appleın Yeni Mabedine, Çalışanlar Dışında Kimse Giremeyecek
Yılın İlk Eriği Piyasaya Çıktı! Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
Türkiye Ve Rusya'dan 100 Milyar Dolarlık Süper Plan
S-400'lerde İkinci Perde! Türkiye İle Rusya Masaya Oturacak
Dev Operasyon İçin Düğmeye Basıldı, 2. Emre Kadar Sokağa Çıkmak Yasak
İttifak Çalışmaları Tamam, Erdoğan'a Sunum Yapıldı
1 Milyon Lira Ödülle Aranan Yeşil Listedeki Terörist Yakalandı
Spk'dan Galatasaray'a Müjde! Tüm Borçlarını Kapatacak
Pkk'nın Afrin'deki 'uyuşturucu Hap' Üretim Tesisi Kapandı
Görevden Alınan Beşiktaş Belediye Başkanı, Belediye Parasıyla Beşiktaş'tan Loca Almış
Erbil'de Tutuklu Olan Cemaat Lideri, Türkiye'ye İade Edildi

CHP'DE YENİ KURULTAYIN TARİHİ BELLİ OLDU


CHP'de yeni kurultayın tarihi belli oldu
Tarih : 14 Şubat 2018, 11:00
Puan Ver : Chp'de Yeni Kurultayın Tarihi Belli Oldu(7/10)3

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 9-10 Mart'ta tüzük kurultayı yapmak için çağrı yaptı. CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan seçilmişti. Parti içi muhalefetten tüzük değişikliği için açıklamalar gelmişti.

BAZI VEKİLLER TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ HAZIRLAMIŞTI

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, İstanbul milletvekilleri İlhan Cihaner ve Ali Şeker, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, partilerinin hafta sonu yapılacak 36. Olağan Kurultayı'na sunmak üzere iç tüzük değişikliği teklifi hazırlamıştı.

PARTİ MECLİSİ ÜYE SAYISI 60'TAN 80'E ÇIKABİLİR

Teklifle, 60 kişiden oluşan parti meclisi üye sayısının 80'e çıkarılması, il başkanlarının parti meclisi toplantılarına katılabilmesi, partinin her kademesinde seçimlerin çarşaf listeyle yapılması ve blok liste uygulamasının kaldırılması öngörülüyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Chp  De  Yeni  Kurultayın  Tarihi  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER