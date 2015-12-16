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CHP'DE TOPLU İSTİFA ŞOKU


CHP'DE TOPLU İSTİFA ŞOKU
Tarih : 16 Aralık 2015, 15:25
Puan Ver : Chp'de Toplu İstifa Şoku(6/10)7


Aktürk, Osmaniye Öğretmenevinde düzenlediği basın toplantısında, CHP üyesi 84 kişiyle beraber partisinden istifa ettiğini açıkladı.



Son iki yerel seçimde CHP'nin Osmaniye Belediye Başkan adayı olduğunu vurgulayan Aktürk, "Elbette bu istifa kararı ani ve öfkeyle alınmış bir karar değildir. Şu anda ayrılmama çok üzülecek partililerin olduğunu da biliyorum. Ama şunu unutmamalarını özellikle belirtiyorum, ben bu kentin evladıyım ve ölene kadar da bu kente hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.



CHP'de, partinin kendi kontrollerinde olmasından başka düşüncesi olmayan bazı gruplar olduğunu ileri süren Aktürk, şöyle devam etti:



"CHP'yi kimi partililerden daha fazla kucakladım ve savundum. Adaylık süreçlerinde her günün hakkını vermeye çalıştım. Bu süreçte rahatsız olduğum bir takım parti politikaları da oldu. Ancak kol kırılır yen içinde kalır mantığıyla asla şikayetçi olmadım. Partide sorun olmamaya, aksine sorunların çözülmesine katkıda bulunmaya çalıştım."








Etiketler: Chp  De  Toplu  İstifa  Şoku    haber

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