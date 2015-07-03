O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

CHP'DE SICAK DAKİKALAR!


CHP'DE SICAK DAKİKALAR!
Tarih : 03 Temmuz 2015, 12:00
Puan Ver : Chp'de Sıcak Dakikalar!(10/10)7



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 11:00′da yapılacak kapalı grup toplantısı öncesi Deniz Baykal ile özel görüşme yapacağı duyuruldu.



“BAHÇELİ İDDİALARI”NA AÇIKLAMA



Öte yandan CHP'den Meclis Başkanlığı için Bahçeli ile görüşüldü” iddialarına yönelik açıklama geldi.



Açıklamada, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Başkanı seçimi öncesi görüştükleri” konusundaki haberin tamamen gerçek dışı olduğu bildirildi. Bugün bir gazetede yer alan, “Kılıçdaroğlu ile Bahçeli'nin, TBMM Başkanlığı seçimi öncesi görüştükleri” konusundaki haberin tamamen hayal ürünü ve gerçek dışı olduğu belirtilen yazılı açıklamada, “Böyle bir görüşme gerçekleşmedi ve dolayısıyla Sayın Deniz Baykal'ın adaylığı konuşulmadı” ifadesine yer verildi.









Etiketler: Chp  De  Sıcak  Dakikalar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER