

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun saat 11:00′da yapılacak kapalı grup toplantısı öncesi Deniz Baykal ile özel görüşme yapacağı duyuruldu.



“BAHÇELİ İDDİALARI”NA AÇIKLAMA



Öte yandan CHP'den Meclis Başkanlığı için Bahçeli ile görüşüldü” iddialarına yönelik açıklama geldi.



Açıklamada, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM Başkanı seçimi öncesi görüştükleri” konusundaki haberin tamamen gerçek dışı olduğu bildirildi. Bugün bir gazetede yer alan, “Kılıçdaroğlu ile Bahçeli'nin, TBMM Başkanlığı seçimi öncesi görüştükleri” konusundaki haberin tamamen hayal ürünü ve gerçek dışı olduğu belirtilen yazılı açıklamada, “Böyle bir görüşme gerçekleşmedi ve dolayısıyla Sayın Deniz Baykal'ın adaylığı konuşulmadı” ifadesine yer verildi.