

7 Haziran seçim listeleri üzerinde çok fazla değişikliğe gitmeyen CHP'de en büyük değişim, halen vekil olan bir Genel Başkan Yardımcısı'nın liste dışı kalması, vekil olmayan iki genel başkan yardımcısının ise listeye girmesi oldu. CHP'nin dış politikayı emanet ettiği Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, liste dışı kalırken vekil olmayan iki genel başkan yardımcısı Yakup Akkaya ve Seyhan Erdoğdu listeye girdiler.







CHP 1 Kasım 2015 Milletvekili Aday Listesi







Özçelik istifa etti







Özçelik, bugün saat 15.00'te TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifasını açıkladı.







Tezcan: "Kendisi aday olmadı"







Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Terzcan ise CHP listelerini YSK'ya teslim ettiği sırada yaptığı açıklamada “Sayın Özçelik listelerde yer bulamamış değildir. Kendisi aday olmamıştır” dedi.







Listede olup olmayacağı merak edilen Umut Oran ve Koray Çalışkan liste dışı kalırken, CHP vefat eden Malatya Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu'nun oğlu Erdem Aslanoğlu'nu yine Malatya'dan 2. sıra adayı olarak gösterdi.







Abdüllatif Şener listede yok







CHP listesinde en çok merak edilenlerden biri de "siyasete CHP'de devam edebilirim" diyen eski bakanlardan ve AK Parti'nin kurucularından Abdüllatif Şener süprizi yaşanıp yaşanmayacağı idi. CHP kaynakları, Şener'in listeye konulması konusunun gündeme bile gelmediğini belirttiler.







Umut Oran aday olamadı







CHP listesinde akıbeti merakla beklenen isimlerden biri de 7 Haziran seçimlerinde listeye dahil olmayan Umut Oran'ın durumu idi. Oran, 1 Kasım için milletvekilliği başvurusu yapmıştı. Ancak bu seçim listesine de giremedi.







Aynı şekilde, ismi üzerinde en çok tartışılan isimlerden biri de Koray Çalışkan oldu. Aday olabilmek için Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevinden ayrılan Çalışkan, Parti Meclisi üyelerinin yoğun itirazı üzerine liste dışı kaldı.







Koray Çalışkan'ın seçilecek bir yerden, İstanbul 3. Bölge 9. Sıradan adaylığına Parti Meclisi karşı çıktı.







Mehmet Bekaroğlu daha öne kaydırıldı







Murat Özçelik 7 Haziran seçimlerinde İstanbul 3. Bölge 7. sıradan aday olmuştu. Onun liste dışı kalmasıyla, yerine Bekaroğlu konuldu. Bekaroğlu, 7 Haziran seçimlerinde aynı listede 9. sıradan aday gösterilmişti.



CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili İhsan Özkes'in boşalttığı seçim listesine dahil olan Genel Başkan Yardımcısı Akkaya, ancak Özkes'in 7 Haziran seçimlerindeki yerinden daha aşağı sıralarda kendine yer buldu. Özkes'ten boşalan yerden liste kaydırıldı, Akkaya, 11. sıradan İstanbul listesine girdi.







Bir büyükelçi gitti, bir büyükelçi geldi







Özçelik'in liste dışı kalması ile CHP listelerinde vekil adayı olarak Dışişleri kökenli kalan tek isim, Ardahan'dan aday gösterilen, Musul eski Başkonkolosu iken IŞİD'in kaçırdığı Türk vatandaşları grubunda yer alan ancak serbest kaldıktan sonra Tacikistan'a büyükelçi olarak olarak atanan Öztürk Yılmaz oldu.







Baykal ve İnce listede







Deniz Baykal ve Muharrem İnce'nin liste dışı kalacaklarına ilişkin haberler ise doğru çıkmadı. Hem Baykal, hem de İnce 7 Haziran listesinde yerlerini korudular.







Tunceli'de iki aday da değişti







Merakla beklenen, CHP listesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de de büyük değişim yaşandı; Tunceli listesinde yer alan iki aday da değiştirildi.







CHP'nin listesinden notlar







CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim ettiği 1 Kasım seçimleri milletvekili aday listesinin ayrıntıları da ortaya çıktı.



CHP, Kayseri'de eski Belediye Başkanlarından, üç dönem başkan seçilen ve "efsane Başkan" olarak anılan Niyazi Bahçecioğlu'nun oğlu İbrahim Bahçecioğlu 2. sıradan aday oldu.



CHP'den üç dönem boyunca Kayseri Belediye Başkanı olan Bahçecioğlu, 12 Eylül darbesiyle görevden alınmıştı .



Urfa'da ise eski CHP'li vekillerden Vedat Melik 1. sıradan aday oldu.







Bekaroğlu'nun yerine Sibel Özdemir geldi







CHP, İstanbul 3. bölgede Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik'ten boşalan 7 sıraya, Mehmet Bekaroğlu'nu getirdi. Bekaroğlu'nun yerine ise, daha önceki seçimde 10. sırada olan Sibel Özdemir, bir sıra öne alınarak, 9. sıraya taşındı. CHP bu bölgeden 9 vekil çıkarmıştı.







Diyarbakır'a gazeteci aday







CHP'nin Diyarbakır'da 1. sıra adayı ise, bir gazeteci oldu. Naci Sapan, Diyarbakır 1. sıradan Diyarbakır adayı oldu.



Van'da ise 7 Haziran seçimlerinde 1. sıra adayı olan Nadir Kartal değiştirildi. Van 1. sıraya Cemal Şan getirildi.







Bolu'da liste değişti







CHP, 7 Haziran seçimlerinde bir vekil çıkardığı Bolu'da da liste değişikliğine gitti. 1. Sıradaki Tanju Özcan yerini korurken, 7 Haziran seçimlerinde 3. sırada olan Mehmet Burak Cop, 2. sıraya alındı.







Rize'ye rektör aday







CHP, Rize'de ise Maltepe Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr Kenan Köymen'le seçim yarışına giriyor. Köymen, Rize'de birinci sıra adayı.



Parti Meclisi üyesi ve Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanlarından Fevzi Gümüş İstanbul 3 Bölge 11'inci sıradan milletvekili adayı oldu. Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanlarından Ali Balkız ise Ankara 8'inci sıradan aday gösterildi