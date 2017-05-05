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CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN 650 DELEGENİN İMZASI GEREKİYOR


CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN 650 DELEGENİN İMZASI GEREKİYOR
Tarih : 05 Mayıs 2017, 15:53
Puan Ver : Chp'de Olağanüstü Kurultay İçin 650 Delegenin İmzası Gerekiyor(6/10)5


16 Nisan'daki halk oylaması sonrası CHP'de yeniden olağanüstü kurultay tartışmaları yaşanmaya başladı. Bazı muhalif isimlerin gündeme taşıdığı bu talebi, son olarak da Yalova Milletvekili Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısıyla dile getirdi. Olağan kurultay sürecini başlatan parti yönetimi ise olağanüstü kurultaya kadar "partiyi bir yıl süresince tartışma konusu yapacağı" iddiasıyla karşı çıkıyor.



OLAĞANÜSTÜ KURULTAY İÇİN NE GEREKİYOR?



CHP tüzüğünde olağan ve olağanüstü kurultay düzenlenmesine ilişkin esaslarda açık bir şekilde belirtiliyor. Buna göre ya üst yönetim biriminin kararıyla ya da kurultay delegelerinin tam sayısının beşte birinin imzasıyla olağanüstü kurultay toplanabiliyor.



Olağanüstü kurultay için 2016 Ocak ayında yapılan 35. Olağan Kurultaydaki delege sayısı göz önüne alındığında, yaklaşık 260 delegenin noter onaylı oyu gerekiyor. Ancak bu sayı kurultayın seçimli olmasını ise sağlamıyor. Tüzüğe göre, olağanüstü kongreyi isteyenlerin sayısı, kongre üyeleri tam sayısının salt çoğunluğunu sağlıyor ise olağanüstü kongrenin gündemine, güven oylaması ve seçim maddeleri konabiliyor. Yine son kurultayı göz önüne alındığında 650 civarı delege gerekiyor.



Olağanüstü kurultay isteğinin usulüne uygun olarak parti yönetimine ulaştırılmasından başlayarak, en geç 45 gün içinde, yetkili yönetim birimince kongre toplanması ve bu toplantının da 15 gün önce usulüne uygun olarak duyurulması gerekiyor.



 



kaynak:habertürk








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