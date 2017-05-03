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chp'de olağanüstü kongre yok

CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KONGRE YOK

CHP'de Mersin Milletvekili Fikri Sağlar hakkında disiplin sürecinin başlatılması kararı alındı. Ayrıca olağan kurultay sürecinin başladığı, olağanüstü kongre yapılmayacağı bildirildi.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 15:37
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Mersin Milletvekili ve PM üyesi Fikri Sağlar hakkında, basında yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin sürecinin başlatılması kararının alındığını bildirdi.



Sağlar, "Referandum kampanyasında 'tek adama karşıyız' propagandası yaptı ama kendisi tek adam oldu. Artık fedakarlık bitti. Bütün gemiler yakıldı. Olağanüstü kongre CHP'ye zaman kaybettirir. Onun için bir an önce olağanüstü kurultay yapılmalı." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

"Olağan kongre süreci başladı"



CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'de, tüzük gereği CHP'de olağan kurultayların iki yılda bir yapıldığını hatırlatarak, "MYK'da alınan kararla bugün itibarıyla olağan kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu sürecin tamamlanmasının hemen akabinde Parti Meclisimiz 36. Olağan Kurultay'ın tarihini belirleyecek." dedi.



 



kaynak:dünya








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