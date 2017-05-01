CHP'DE OLAĞAN KURULTAY TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ!
Referandum sonrası CHP'de kurultay takvimi büyük oranda netleşti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, olağan kurultay sürecini hemen başlatacaklarını belirterek, “2018 yılında yeni kadrolarımızla seçime hazırlanacağız” mesajını verdi
Referandum sonrası milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinin ardından il başkanlarıyla önceki gün buluşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, örgütlerin öneri ve taleplerini dinledi. Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre yaklaşık 8 saat süren basına kapalı toplantıda, bazı il başkanlarının yeni yol haritası için olağanüstü kurultayın toplanmasını talep ettikleri öğrenildi.
Bu talebe konuşmasının sonunda yanıt veren Kılıçdaroğlu, normalde 2018 yılında yapılması gereken olağan kurultay sürecini öne çekeceklerini belirtti: “Olağan kurultay sürecini hemen başlatacağız. 2017'nin kasım veya aralık ayında bu süreci tamamlayacağız. 2018 yılında yeni kadrolarımızla seçime hazırlanacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Tüzük ve programın yenilenmesi için de bu süreçte atılması gereken her türlü adım atılacak.”
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar