

Seçimlerde oyunu ve Meclis'teki sandalye sayısını az da olsa artıran CHP'de, AK Parti'nin oyunu artırarak güçlü biçimde tek başına bir kez daha iktidar olması anamuhalefette kurultay çanlarının çalmasına neden oldu. CHP'de, seçimlerden önce olağan kurultay süreci başlatılmıştı. 1 Kasım sonuçlarının ardından parti yönetiminin, ocak ayının başında yapılması planlanan olağan kurultayı öne alabileceği belirtiliyor.







PARTİ İÇİ MUHALEFET







Alınan sonuçların ardından CHP'nin olağan kurultay sürecinin bu aşamadan sonra mevcut yönetim açı- sından çok çetin geçmesi bekleniyor. Bugüne kadar Kılıçdaroğlu'nun karşısında dağınık bir görüntü veren parti içi muhalefetin, ittifak yapmasına ve daha güçlü biçimde parti yönetimine karşı sesini yükseltmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu da ister istemez genel başkan olduğu yıldan bu yana partiyi dönüştürmeye çalışan ve dışa dönük bir politika izleyen Kılıçdaroğlu'nun, enerjisini daha çok parti içi çekişmelere harcamasına neden olacak.







YÖNETİMDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK







Olası bir kurultayda, parti içi muhalefet Kılıçdaroğlu'nun karşısına tek adayda uzlaşsa da CHP'de lider değişikliği düşük ihtimal olarak görülüyor. CHP'de lider değişikliğinden çok parti yönetiminde köklü değişiklik bekleniyor. Partiyi gençleş- tirme konusunda kararlı olan Kılıçdaroğlu'nun, tabandan gelen değişim talebine uygun olarak vitrinde köklü değişiklik yaparak yoluna devam etmesi bekleniyor.







ÖRGÜT AYAK UYDURAMADI







CHP'de istenilen sonucun alınmamasının en büyük sebebi, teşkilatların yorgunluğuna bağlanıyor. Parti teşkilatlarının, Kılıçdaroğlu'nun ve parti yönetiminin performansının çok gerisinde kaldığı değerlendiriliyor. Gerekçe olarak da son üç kongrenin yapılmaması ve üst üste seçimler gösteriliyor. Durum böyle olunca CHP yönetiminin belirlediği politikalar sadece reklamlarla ve televizyonlarla vatandaşa anlatılmaya çalışıldı. Bu da arzu edilen sonucu vermedi.