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CHP'DE KURULTAY TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ!


CHP'DE KURULTAY TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ!
Tarih : 01 Mayıs 2017, 10:47
Puan Ver : Chp'de Kurultay Tarihi Öne Çekildi!(8/10)9


Referandum sonrası CHP'de hareketliklik başladı. Bazı vekililler olağanüstü kurultay talebinde bulundu. CHP lireni ise milletvekilleri ve parti meclisi üyelerinin ardından il başkanlarıyla önceki gün buluştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, örgütlerin öneri ve taleplerini dinledi.



Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre yaklaşık 8 saat süren basına kapalı toplantıda, bazı il başkanlarının yeni yol haritası için olağanüstü kurultayın toplanmasını talep ettikleri öğrenildi. Bu talebe konuşmasının sonunda yanıt veren Kılıçdaroğlu, normalde 2018 yılında yapılması gereken olağan kurultay sürecini öne çekeceklerini belirtti: “Olağan kurultay sürecini hemen başlatacağız. 2017'nin kasım veya aralık ayında bu süreci tamamlayacağız. 2018 yılında yeni kadrolarımızla seçime hazırlanacağız. Bununla da yetinmeyeceğiz. Tüzük ve programın yenilenmesi için de bu süreçte atılması gereken her türlü adım atılacak.”



 



kaynak:milliyet








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