CHP'DE KAZAN KAYNIYOR!
AK Parti'deki lider değişikliği, MHP'deki kongre sancısının ardından CHP'de de kılıçlar çekildi. Olağan kurultayda aday olamayan muhalifler yeniden harekete geçti
AK Parti'deki lider değişikliği hamlesi Ankara'da diğer partilerde de kartların yeniden karılmasına neden oldu.
MHP'de olağanüsüt kurultay sancısı sürerken olağan kurultayını yeni yapan CHP'de parti içi muhalifler Temmuz ayında yapılması planlanan tüzük kurultayını seçimli kurultaya çevirmek için harekete geçtikleri öne sürülüyor.İl ve ilçe başkanlıklarından gelen görüş ve öneriler doğrultusunda CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın başkanlığında oluşturulan komisyon, tüzük taslağını yazmaya devam ediyor.
Taslak, tamamlandıktan sonra il ve ilçe başkanlıklarına gönderilecek. Ancak kurultay için acele edilmeyecek. Ak Parti'deki gelişmelerin netleşmesi beklenecek. AK Parti'deki gelişmelere göre tüzük kurultayı yapılıp yapılmayacağına karar verilecek. CHP kulislerinde, son siyasi gelişmelerin, tüzük kurultayının yaz aylarında yapılmasını zora soktuğu ifade ediliyor.
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